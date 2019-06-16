Для арбузов, честно говоря, еще рановато, но они уже есть на базарах, а потому мы вам расскажем, как правильно нужно их выбирать.

К слову, арбузы стоят сейчас в столице от 10 до 20 сомони. Есть разные сорта, но все они пока еще не таджикские (скороспелки и не из наших семян). Отечественные – настоящие, экологически самые чистые - будут только к концу июля.

Фото Asia-Plus

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