В "Касри миллат" завершилась встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона и председателя Китая Си Цзиньпиня, который находится в Душанбе с государственным визитом.

Глава Таджикистана наградил Цзиньпиня Орденом "Зарринточ" 1 степени.

В рамках государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня в Таджикистан сегодня два стратегических государства-партнера подписали 15 документов.

Фото Asia-Plus

В частности, было подписано совместное заявление об углублении всестороннего стратегического сотрудничества.

Кроме этого, стороны подписали протокол о фитосанитарных требованиях по экспорту таджикского лимона в Китай, Академия наук Таджикистана и Академия обществоведения Китая подписали соглашение по научному сотрудничеству, Меморандум о сотрудничестве в создании совместной рабочей группы в области инвестиций подписали Госкоминвест Таджикистана и министерство торговли Китая.

Также подписаны Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по охране окружающей среды Таджикистана и министерством экологии и защиты окружающей среды Китая, Программы сотрудничества между министерствами сельского хозяйства Таджикистана и Китая на 2019-2021 гг., между Минкультурами двух стран на 2019-2021 гг.

Ряд соглашений подписаны по безвозмездной помощи, строительстве авто- и железных дорог и др.

Глава Китая покинет Таджикистан завтра утром, 16 июня.

Напомним, сегодня у Си Цзиньпиня день рождения - ему испольнилось 66 лет.

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