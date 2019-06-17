Молодежная сборная Таджикистана (U-20), потерпев второе поражение кряду на чемпионате Азии-2019 по футзалу в Иране, завершила своё выступление на турнире.
Во втором туре подопечные Эраджа Носехова, владея игровым преимуществом, уступили сверстникам из Вьетнама со счётом 1:2. Единственный гол в составе таджикской сборной забил Идрис Ёров, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.
Ранее в первом туре молодые таджикские футзалисты проиграли команде Японии (1:3).
Таким образом, независимо от исхода матча заключительного тура в четвертьфинал из группы «С» вышли сборные Японии и Вьетнама. Также путевки в 1/4 финала чемпионата Азии-2019 досрочно завоевали сборные Афганистана и Ирана (группа «А»), Таиланда и Ливана (группа «В»), Индонезии и Ирака (группа «D»).
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Глава ГБАО: Меня очень пугают ожидания народа
Шахматист Фаррух Амонатов в Индии выиграл кубок мэра Мумбаи
За благотворительный ужин с Путиным итальянской актрисе грозит тюремное заключение
В Таджикистане появился новый Совет. Он займется улучшением финансового состояния госпредприятий
Опустынивание продолжает угрожать Таджикистану
Денежные переводы из России в Таджикистан сократились на 5,1%
В Душанбе камеры начнут распознавать лица: в них внедрят искусственный интеллект
Застрелился сам или все же убили? Сегодня дата смерти экс-главы МВД Таджикистана
«Артек» приглашает таджикских школьников
Страны G20 создадут структуру для борьбы с пластиковым мусором
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста