Постановление «О превращении Бухарской области в образцовую территорию в сфере работы с женщинами» принято 14 июня, сообщает телеграм-канал министерства юстиции Узбекистана. Правительство утвердило программу по поддержке женщин в Бухарской области, которая, в частности, предусматривает создание новых рабочих мест.

Для содействия трудоустройству запланированы более 300 проектов в 540 махаллях. В результате должны быть трудоустроены около 17 тысяч женщин.

Кроме того, будут приняты меры для поддержки женщин, желающих заниматься предпринимательством. Всего в рамках программы будут реализованы более 160 проектов, на которые будет выделено 7,4 млрд сумов (около $870 тысяч).

Постановление также предусматривает обеспечение женщин, имеющих инвалидность, необходимыми средствами реабилитации, издание дополнительной литературы для женских библиотек, профилактику правонарушений среди женщин и некоторые другие меры.

Ранее, в начале 2019 года, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о поддержке трудовых прав и предпринимательской деятельности женщин. Среди прочего оно отменяет запреты на женский труд в определенных профессиях и предусматривает практическую помощь при создании собственного бизнеса, сообщает ИА "Фергана".

Позднее был также опубликован проект закона о гарантиях равных прав и возможностей, который, в частности, отмечает, что «домашний труд не может быть основанием для дискриминации по признаку пола, он осуществляется в равной степени мужчинами и женщинами». Другой законопроект направлен на защиту женщин от разных форм насилия, в том числе психологического и экономического. Он, в частности, предусматривает выдачу пострадавшим охранных ордеров, за исполнением которых должны будут следить правоохранительные органы.

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