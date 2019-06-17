Ряд двусторонних соглашений подписан в рамках состоявшегося в пятницу, 14 июня, в Кулябе Международного инвестиционного форума.

В частности, правительство Таджикистана заключило рамочное соглашение с Международной исламской корпорацией по финансированию торговли (ITFC), сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом.

Кроме того, было подписано инвестиционное соглашение между правительством РТ и китайской компанией «Каши Синюй Дади Майнинг», меморандум по реализации совместного инвестиционного проекта с компанией по запасам «Тибет-Эверест».

Также подписано соглашение о сотрудничестве между местным исполнительным органом государственной власти Куляба и ООО «Ориён-Рустам» по строительству и ввода в эксплуатацию предприятия по производству пищевых продуктов и меморандум о сотрудничестве между хукуматом Хатлонской области и Балхской области Афганистана.

В работе Форума принимали участие широкий круг местных и иностранных предпринимателей и инвесторов, представители ответственных государственных органов, таджикских диаспор, специалисты и эксперты, а также местные и зарубежные средства массовых информаций.

В ходе мероприятия были обсуждены пути совершенствования государственной политики в сфере инвестиций и предпринимательства, вопросы, связанные с ускорением индустриализации страны, возможности развития предпринимательства в туристическом секторе, вопросы привлечения инвестиций в туристическую инфраструктуру, а также возможности развития экспорта, переработка сельскохозяйственной продукции с использованием современных технологий.

В рамках форума была организована выставка продукций отечественных производителей и образцы творчества народного ремесленничества.

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