Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри досрочно завершил работу в английском клубе и переходит на работу в итальянский «Ювентус», сообщает Sportbox.ru.

60-летний итальянец проработал в лондонском клубе всего один сезон вместо трех положенных по контракту. Под его руководством «Челси» выиграл Лигу Европы и занял третье место в английской премьер-лиге.

«Ювентус» выплатит «Челси» компенсацию за досрочное расторжение контракта с Сарри.

В «Ювентусе» Сарри сменит Массимилиано Аллегри, который проработал в туринском клубе пять лет и выиграл 11 трофеев.

Кто возглавит «Челси» после ухода Сарри, пока неизвестно.

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