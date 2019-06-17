На Сахалине мигрантам, работающим по патентам, запретили еще несколько видов трудовой деятельности, в том числе деятельность по благоустройству ландшафтов, сообщает Sakhalin.info.

На 2019 год расширен перечень видов экономической деятельности, в которых установлен запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов.

В "запрещенный" перечень видов экономической деятельности включены: деятельность по благоустройству ландшафтов, агентств по подбору персонала, по временному трудоустройству и рекламных агентств.

Последний вид деятельности включает распространение или доставку рекламных материалов или пробных образцов и размещение рекламы, например, на афишных тумбах и рекламных щитах.

В декабре 2018 года временно исполняющий обязанности сахалинского губернатора Валерий Лимаренко ввел запрет на привлечение мигрантов к работе в сфере образования, производства пищевых продуктов, розничной торговли, деятельности частных охранных служб, сухопутного и трубопроводного транспорта, стоянок для транспортных средств.

С 2019 года мигрантам на Сахалине нельзя заниматься перевозками опасных грузов, трудиться в гостиницах и на предприятиях общественного питания, а также заниматься забором, очисткой и распределением воды, сбора и обработки сточных вод.

Ряд популярных среди мигрантов видов деятельности запретили в предыдущие годы. С 2016 года на Сахалине введен запрет на трудоустройство иностранцев в сферах автобусного транспорта и такси, по ряду направлений торговли и строительства, а также на работы по производству хлеба и кондитерских изделий. В конце 2017 года в список запрещенных для мигрантов сфер деятельности попали автостоянки и охранные агентства, которые обеспечивают безопасность социально значимых объектов, например, школ и больниц.

В то же время плата за патент для трудовых мигрантов на Сахалине в 2019 году решением областной думы увеличилась на 25 % – до 5807 рублей, переадет ИА "Фергана". Руководитель областного агентства по труду и занятости населения Татьяна Бабич заявила, что при расчете учли увеличение в 2018 году на 55% минимального размера оплаты труда в Сахалинской области (с 15150 до 23442 рублей) и средний размер заработной платы работников средней квалификации, на которые претендуют трудовые мигранты.

Основной приток рабочей силы на Сахалин традиционно идет из Узбекистана и Киргизии, а также из Таджикистана.

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