Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в «виртуальном акте госизмены» из-за публикации расследования о якобы совершенных кибератаках на российские энергосети, пишет издание Deutsche Welle.

В субботу, 15 июня, газета, ссылаясь на собственные источники в администрации президента, выпустила расследование о том, что США тайно внедряют вредоносные коды в российские энергосистемы.

В статье утверждалось, что, по словам неназванных высокопоставленных чиновников, размещение американских вредоносных кодов в компьютерных системах российских стратегических объектов стало ответом на кампанию по дезинформации, которую Москва предположительно вела во время промежуточных выборов в США в 2018 году.

По словам Трампа, газета опубликовала неверную информацию.

«Что-то происходит с нашими коррумпированными медиа сегодня. Они делают или говорят что угодно без малейшей мысли о последствиях!», - написал президент США на своей странице в Twitter.

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