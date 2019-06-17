Компания «МегаФон Таджикистан» предложила тарифные планы нового поколения «Включайся! Безопасность» и «Включайся! Безопасное детство». Они позволят оградить детей от нежелательного интернет-контента, а взрослым – защищать мобильные устройства от вирусов и потери ценных данных.

Цифровые абоненты, то есть активные пользователи мобильного интернета – самая быстрорастущая категория клиентов оператора. Работая в их интересах, МегаФон Таджикистан создал линейку инновационных тарифов. Теперь кроме минут и интернет трафика пакеты также включают эффективные способы защиты абонентов.

Тариф «Включайся! Безопасность» («Биё! Бехатари») позволяет бесплатно пользоваться антивирусом Kaspersky Total Security. С его помощью можно защитить смартфон от вредоносных программ, в том числе «ворующих» персональные данные, пароли и другую информацию, представляющую ценность для абонента. Еще один бесплатный бонус – мессенджеры Viber и WhatsApp.

Фото МегаФон Таджикистан

Кроме них в базовый пакет с ценой 35 сомони в месяц включены 100 минут звонков по Таджикистану, безлимит внутри сети и 300 Мб интернет-трафика. Расширенный пакет «Включайся! Безопасность +» ценой в 110 сом содержит 500 минут по республике и 3 Гб интернета, а перечень бесплатных мессенджеров дополняют Facebook messenger, IMO, Facebook, Odnoklassniki, Vkontakte, Instagram и Twitter.

Специально для самых юных пользователей Всемирной сети МегаФон Таджикистан разработал тарифы «Включайся! Безопасное детство» («Биё! Кудакии бехавф») и «Включайся! Безопасное детство +». Количество минут и интернет-трафика на них, а также список мессенджеров – такие же, как на «взрослых» версиях, но цена ниже (30 и 105 сомони за 30 дней соответственно), а в число бесплатных опций входит программа родительского контроля Kaspersky Safe Kids.

С данной функцией детям будут доступны только подходящие их возрасту сайты и приложения. А родители смогут узнавать, на какие ресурсы Всемирной сети заходил их ребенок и даже определять по карте его местонахождение в режиме реального времени, ограничивать доступ к нежелательным сайтам и приложениям, для того, чтобы ребенок не отвлекался от учебы. И если, например, ребенок выйдет за пределы района, где обычно бывает, родители сразу получат уведомление.

«Мы делаем всё, чтобы интернет был для наших клиентов удобной и безопасной средой. Поэтому не только развиваем сеть, увеличивая скорости доступа, но и создаем специальные тарифы, защищающие от вирусов и многих других угроз. Пользователи данных тарифов будут чувствовать себя спокойнее как в виртуальном, так и в реальном мире», – комментирует коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.

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