Чтобы попасть в лагерь нужно пройти конкурсный отбор в онлайн-формате до 23 июня 2019 года.

Регистрацию команды и подачу коллективной заявки осуществляет руководитель команды. Функции руководителя может выполнять представитель образовательной организации (в том числе преподаватель), органов управления образованием, Российский центр науки и культуры в Таджикистане, ассоциации соотечественников или другой общественной организации, родитель одного из членов команды.

Российский государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина проводит в международном детском центре «Артек» профильную смену по русскому языку для иностранных школьников и юных соотечественников, проживающих за рубежом. Она пройдёт 7–28 августа 2019 года.

Как сообщает пресс-служба вуза, для участников международной смены предусмотрена насыщенная образовательно-просветительская программа, все элементы которой направлены на изучение и расширение знаний о русском языке и культуре России.

Программа уникальна тем, что все обучающие блоки разработаны с учетом уровня владения русским языком каждого школьника. Заниматься с детьми будут ведущие специалисты Института Пушкина и волонтеры международной программы «Послы русского языка в мире».

В формате мастер-классов, квестов, флешмобов ребята познакомятся с основами ораторского искусства, языкознания, русскими народными танцами, музыкой, литературой России.

Для участия в международной смене проводится конкурсный отбор иностранных команд. Заявки и конкурсные материалы принимаются до 23 июня 2019 года. Результаты конкурса будут объявлены 1 июля.

Победители конкурсного отбора получают бесплатную путевку, в которую входят проживание в «Артеке», питание, культурная и образовательная программа.

Организаторы смены предупреждают, что путевку получают только дети - проживание сопровождающих на территории «Артека» не предусмотрено.

В конкурсе могут участвовать команды иностранных школьников и/или юных соотечественников, проживающих за рубежом, в возрасте от 11 до 17 лет включительно. Состав команды: 5 или 10 человек (иное количество участников не допускается). В Конкурсе от одной страны могут участвовать неограниченное количество команд.

Форма для регистрации доступна по сылке https://forms.gle/3JFmNmY8ygP9Mxe59.

Конкурсные задания включают в себе презентация всех членов команды и раскрытие ответа на вопрос «Почему я хочу поехать в «Артек» в видеоформате - инсценировки стихотворения / поэмы / басни на русском языке, которые направляются в Оргкомитет: [email protected] до 23 июня 2019 года.

В советские времена путёвка в «Артек» считалась престижной наградой как для советских детей, так и для зарубежных. В пределах одной школы путёвки удостаивались самые лучшие из пионеров по многочисленным показателям (участие в делах пионерской дружины, поведение, успеваемость и тому подобное). В дни расцвета ежегодное количество путёвок в «Артек» составляло 27 тысяч. В период между 1925-1969 гг. «Артек» принял 300 тысяч детей, включая более 13 тысяч детей из 17 зарубежных стран.

После присоединения Крыма к РФ, 16 июня 2014 года распоряжением правительства РФ создано федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Международный детский центр "Артек".

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.