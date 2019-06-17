Скоро камеры видеонаблюдения в Душанбе начнут распознавать лица – в них внедрят программу с искусственным интеллектом.

Новые камеры видеонаблюдения будут установлены во всех крупных городах Таджикистана. В столице распознающие лица видеокамеры будут установлены в аэропорту Душанбе, на железнодорожном вокзале, в крупных торговых центрах и рынках, парках и других местах скопления людей, сообщил в беседе с Радио Озоди заместитель руководителя центра «Шахри бехатар» («Безопасный город») Фуркат Шоимардонов.

В «Безопасном городе» также сообщили, что будут установлены камеры видеонаблюдения китайской компании Huawei.

В программу камер внедрят искусственный интеллект, который способен собирать и анализировать большие объемы данных в считанные секунды. Система сканирует цифровое изображение и выдает уникальные наборы черт, по которым можно узнать лицо и сравнить его с другим.

«Если камера установит, что гражданин внешне на 25 процентов похож на разыскиваемое лицо, информация сразу же поступит в наш центр», - отметил Шоимардонов.

Радио Озоди отмечает, что в республике розыск преступников и поиск пропавших граждан проводится, в основном, с помощью объявлений на сайте МВД страны. Иногда власти просят граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления за определенное вознаграждение.

Система «Шахри бехатар» («Безопасный город») была введена в Душанбе в октябре 2013 года - в столице было установлено 855 камер видеонаблюдения на 75 перекрестках и центральных улицах.

Для этого было потрачено $22 млн. из которых - $20,9 млн. долгосрочный кредит Китая, $1,1 млн. - доля таджикской стороны.

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