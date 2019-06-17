Таджикский гроссмейстер Фаррух Амонатов,  набравший 8 из 10 очков, вышел победителем на 12-м Кубке мэра Мумбая, сообщает  шахматный портал e3e5.com.

В шахматном турнире в трех категориях участвовали более двухсот шахматистов из  двадцати стран мира.

В когорте сильнейших – группе «А» основная борьба развернулась между 25 гроссмейстерами, среди которых был и мастер из Таджикистана, который занял первое место. Стоит отметить, что Амонатов прошел турнир без единого проигрыша. 

12:42 5 июля, 2018

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На второй строчке оказался армянский гроссмейстер Мануэль Петросян, который тоже набрал восемь баллов, но отдавший первенство Амонатову по дополнительным показателям.

В прошлом месяце  Фаррух Амонатов продолжил возглавлять рейтинг шахматистов сборной Таджикистана по версии Международной федерации шахмат (ФИДЕ)

До туурнира в Мумбаи на его счету было 2624 балла. На втором месте находится Мухаммад Хусейнходжаев - 2445, замыкает тройку лидеров Джамшед Исаев - 2314.

Лучшей среди женщин стала Марворид Насриддинзода - 2066, второй идет Надежда Антонова - 1934, третьей – Мутриба Хотами - 1857. Всего в списке - более 60 представителей Таджикистана.

Сборная Таджикистана среди мужчин в рейтинге заняла 83-е место с результатом 2288 очков. 

Женская команда Таджикистана, в отличие от мужской, находится ниже - на 101-м месте с активом в 1637 очков. 

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