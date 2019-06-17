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Таджикский гроссмейстер Фаррух Амонатов, набравший 8 из 10 очков, вышел победителем на 12-м Кубке мэра Мумбая, сообщает шахматный портал e3e5.com.

В шахматном турнире в трех категориях участвовали более двухсот шахматистов из двадцати стран мира.

В когорте сильнейших – группе «А» основная борьба развернулась между 25 гроссмейстерами, среди которых был и мастер из Таджикистана, который занял первое место. Стоит отметить, что Амонатов прошел турнир без единого проигрыша.

На второй строчке оказался армянский гроссмейстер Мануэль Петросян, который тоже набрал восемь баллов, но отдавший первенство Амонатову по дополнительным показателям.

В прошлом месяце Фаррух Амонатов продолжил возглавлять рейтинг шахматистов сборной Таджикистана по версии Международной федерации шахмат (ФИДЕ)

До туурнира в Мумбаи на его счету было 2624 балла. На втором месте находится Мухаммад Хусейнходжаев - 2445, замыкает тройку лидеров Джамшед Исаев - 2314.

Лучшей среди женщин стала Марворид Насриддинзода - 2066, второй идет Надежда Антонова - 1934, третьей – Мутриба Хотами - 1857. Всего в списке - более 60 представителей Таджикистана.

Сборная Таджикистана среди мужчин в рейтинге заняла 83-е место с результатом 2288 очков.

Женская команда Таджикистана, в отличие от мужской, находится ниже - на 101-м месте с активом в 1637 очков.

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