Спитамен Банк запустил новый и удобный продукт – сервис «Товары в рассрочку от Спитамен Банка», с помощью которого вы можете совершать онлайн покупки. Новый продукт удобен тем, что через него можно приобрести товары ряды крупных торговых точек страны на любой вкус и возможности.

Спитамен Банк как социально активный банк стремится шагать в ногу со временем в соответствии с изменяющимся рынком. Банк старается внедрять самые инновационные и удобные технологии, совершенствовать качество сервиса, предлагать клиентам максимально доступные, удобные и выгодные решения не только профессиональных, деловых, но и бытовых вопросов.

Очередным шагом, направленным на улучшение не только сервиса банка, но и удобства клиентов, является запуск нового продукта - онлайн-магазина Spitamen Market. Цель продукта – предоставление простого и удобного решения для ваших потребностей.

Благодаря Spitamen Market вы можете приобретать любые понравившиеся вам товары, не выходя из дома, воспользовавшись удобным и доступным сервисом «Товары в рассрочку» от Спитамен Банка.

Услуги Spitamen Market представлены в крупных торговых точках страны. Брать товары легко: вы можете зайти на сайт магазина и выбрать понравившийся товар или услугу, оставить онлайн-заявку на рассрочку, после чего с вами свяжется специалист Спитамен Банка. Менеджер банка поможет выбрать наиболее оптимальный вариант рассрочки с учетом ваших целей и возможностей. Выбранные товары будут доставлены на дом.

Партнёрами Спитамен Банка на сегодняшний день выступают:

- Магазин парфюмерии Aromat;

- Магазин бытовой техники Don;

- Онлайн магазин E-shop;

- Мебельный салон Ladin;

- Салон связи Mobilka;

- Фитнес клуб Profit;

- Салон связи Rudaki Mobile;

- Туристическая компания VVT;

- Фитнес клуб X-fit;

- Магазин сантехники AVAS Market;

- Ювелирный дом «Акика»;

- Мебельный салон ALFEMO;

- Магазин дверей «Парвин»;

- Магазин стройматериалов «Ромсар»;

- Ювелирный магазин «Таджик Кристалл»;

- Ювелирный магазин «Джило».

Spitamen Market предоставляет больше возможностей

По словам партнеров Спитамен Банка, Spitamen Market предоставляет большие возможности для клиентов.

В салоне фирменной мебели ALFEMO рассказали, что в онлайн-магазине Spitamen Market уже доступен весь перечень товаров: кровати, диваны, детская мебель, гардеробные, шельф, гарнитуры для электронных приборов (телевизор и другие). Покупателю всего лишь нужно сделать свой выбор, подать онлайн-заявку или прийти в салон лично. Заказ доставляется бесплатно. Покупатель оплачивает за товар Спитамен Банку в течение 9 месяцев и без процентов.

«Главным преимуществом онлайн-магазина Spitamen Market является то, что вы можете приобретать любой понравившийся вам товар, не выходя из дома. Это очень просто, удобно и доступно. У нас есть взаиморасчет со Спитамен Банком, то есть нам перечисляются деньги за товар сразу, а покупатель потом отплачивает за товар банку в течение 9 месяцев», - отметили в ALFEMO.

В Spitamen Market также доступны все виды услуг и занятий фитнес-клубов Profit и X-FIT.

Это, действительно то, что нужно для тех, кто поддерживает здоровый образ жизни. К тому же, это два лучших столичных фитнес-клуба, в которых есть все условия для ваших потребностей. Чтобы начать заниматься спортом, вам нужно всего лишь зайти на онлайн-магазин Spitamen Market, выбрать в рубрике «Красота и здоровье» удобную для вас категорию тренировки и оставить заявку.

В салоне мебели турецкого бренда Ladin отметили, что новый продукт от Спитамен Банка удобен длительностью рассрочки в 9 месяцев.

«У нас в Таджикистане пока еще такой рассрочки никто не предоставляет, максимум по 6 месяцев. Это хороший шаг в пользу бюджетных клиентов», - отметили в Ladin.

Как пользоваться Spitamen Market?

Попасть в онлайн-магазин вы сможете либо по прямой ссылке https://market.spitamen.com, либо через главное меню с сайта Банка www.spitamenbank.tj.

Затем необходимо пройти регистрацию на сайте магазина, чтобы создать личный кабинет. Для этого вам потребуется вбить номер своего мобильного телефона, придумать пароль, состоящий из 6 символов. Далее появится новое окно, куда надо будет ввести пароль, который поступит на ваш мобильный. Он тоже состоится из 6 символов (цифр).

После этого вы можете приступать к заказу. Меню продуктов и услуг представлено разделами: «Смартфоны и аксессуары», «Телевизоры», «Бытовая техника», «Красота и здоровье», «Ювелирные изделия», «Мебель», «Ремонт дома». Здесь вы можете выбрать один или несколько товаров, оставить заявку в системе.

По указанному при регистрации номеру с вами свяжется специалист банка, задаст несколько вопросов о доходах, кредитной истории и другое. После этого в течении нескольких дней вас пригласят в ближайший филиал банка, где вам для подписания двухстороннего документа необходимо будет представить следующие документы – паспорт, ИНН, справку с места работы с размером заработной платы. Далее вам выдаётся накладная с печатью банка на приобретение товара. Если вы приобретаете товар на сумму 11 тысяч сомони, то эта сумма делится на срок рассрочки (от 6 до 9 месяцев).

Осуществляйте свою мечту, пользуясь онлайн-магазином Spitamen Market! Приобретайте товары, услуги и другие продукты на любой вкус, цвет и качество!