В воскресенье в Варзобе, на горнолыжном курорте "Сафед Дара", состоялся парапланерный фестиваль "Parastui Avvalin", который собрал тысячи зрителей. В нем приняли участие парапланеристы из Казахстана, России и Таджикистана, которые показали класс в небе над Варзобом. Смотрите, как это было.
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