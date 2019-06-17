В воскресенье в Варзобе, на горнолыжном курорте "Сафед Дара", состоялся парапланерный фестиваль "Parastui Avvalin", который собрал тысячи зрителей. В нем приняли участие парапланеристы из Казахстана, России и Таджикистана, которые показали класс в небе над Варзобом. Смотрите, как это было.