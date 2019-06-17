12 июня 2019 в «Asia-Plus» перепечатала статью государственного информагентства "Ховар", где Минобразования Таджикистана рассказало, почему дети должны учиться летом и что, удивительно, отметило, что «Звонок зрелости» - это «постыдное явление»…

Не вижу смысла дискутировать по поводу написанного, тем более, что изложенные факты действительно имели место в последние годы (лишние расходы, распитие алкоголя, участие в ДТП, - ред.).

Но хочу заметить, что за «Последний звонок» в советском Душанбе никогда и никому не было стыдно. Наоборот, мы - душанбинцы, всегда гордились этой традицией.

Праздник подчеркивал значимость десяти лет, проведенных в стенах школы, объединял нас, воспитывал гражданственность и патриотизм, чувство сопричастности к истории страны, школы и исторической памяти. Не было в советские годы, огромных трат и карикатурной роскоши на школьных мероприятиях, потому что не было разделения на бедных и богатых. Все были равны, страна была другая и другое воспитание подрастающего поколения.

Выпускные Вечера - первые в истории города Душанбе прошли в 1939 году. С началом Великой Отечественной войны празднование выпуска во взрослую жизнь школьников прекратилось. В 60-е годы эта традиция была возобновлена.

Традиция встречать рассветы появилась в Душанбе в июне 1941 года, тогда впервые выпускники душанбинских школ встречали рассвет на берегу Комсомольского озера.

В 50-80 годы выпускники обычно всем классом шли на площадь им. Ленина или 800-летия Москвы, где и встречали свой первый во взрослой жизни рассвет.

А еще все наши мамы и папы были вместе с нами на площади от заката до самого рассвета… Белые рубашки, школьные фартуки и красные ленты - расписанные самыми искренними пожеланиями от одноклассников и совсем незнакомых выпускников других школ. Песни под гитары и самые чистые слёзы…