Если вы в детстве ходили в кукольный театр «Лухтак», то нашу очередную героиню, наверняка, сразу узнаете по голосу, ведь ни один театральный сезон здесь с 1985 года не прошел без участия Герань Одинаевой. Именно о ней рассказывает очередной сюжет проекта «Салом, соседи!».

Известный кукловод и ветеран театра отличается от многих тем, что умеет заглядывать в душу кукол и говорить с ним наравне – куклы могут на нее обижаться, злиться или ценить ее и дружить.

«Ну, вот такие куклы у нас капризные! Особенно прихотливыми они становятся, когда подолгу остаются в реквизиторской, откуда мы их не забираем, если в спектакле нет подходящей для них роли. Ну, не задействуем же мы одновременно более 300 кукол, которые у нас есть», - смеется актриса.

Как находит кукловод общий язык с ними, и чем живет единственный кукольный театр страны, узнайте в сюжете.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.

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