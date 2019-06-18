Душанбинские энергетические сети продолжает веерное отключение света в отдельных районах Душанбе. Определенная часть Душанбе сегодня, 18 июня, останется без электричества.
Электричества не будет с 9:00 до 16:00 в микрорайонах Якатут, Фалакон, Чортеппа, Афгоно, Обчакорон и на улицах Х.Шерози, Шевченко, Бухоро, Чапаева, Шапкина, Машъал, Кофарнихон, Каххарова, Дж Расулова, Гиссарская, Б. Гафурова, А. Навои, сообщили «АП» в ОАО ДЭС.
Подача электричества будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.
В столичных энергетических сетях подчеркнули, что в зависимости от объема ремонта и профилактической работы в некоторых случаях питание будет подключено до указанного времени.
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