Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, описывающего правила изоляции российского сегмента интернета при возникновении угроз — в этом случае действует режим централизованного управления, пишет Медуза.
В проекте ведомственного приказа, который описывает правила изоляции Рунета, указано, что в случае возникновения угроз включается режим централизованного управления. Трафик за пределы Российской Федерации будет запрещено направлять, за несколькими исключениями: не будут поддаваться запрету пользователи Интернета из Калининградской области, а также посольства, консульства и представительства России за рубежом.
1 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон об изоляциироссийского сегмента интернета в случае появления угроз.
Документ вступит в силу 1 ноября 2019 года. К 2021 году должна заработать национальная система доменных имен, необходимая для выполнения закона.
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