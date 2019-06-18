Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара главой Ахалского велаята – бывшей Ашхабадской области. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
Ахалский велаят появился после того, как столица Туркменистана – Ашхабад – была выделена в отдельную административную единицу со своими органами управления. Незадолго до своего назначения Бердымухамедов-младший был замглавой области, пишет "Настоящее время".
Эту должность он получил в январе 2019-го. Сообщается, что Шохрат Амангелдиев, который ранее возглавлял область, перейдет на другую работу. Какую именно – в заявлении не говорится.
Сердару Бердымухамедову 37 лет, он подполковник вооруженных сил. В 2016 году его избрали в парламент Туркменистана, а в марте 2018 года он получил должность замминистра иностранных дел страны.
До этого в июле 2015 года сын президента Туркменистана специальным постановлением получил назначение в структуре МИД страны и защитил докторскую диссертацию.
Весной и летом 2017 года он совершил ряд официальных зарубежных визитов и провел несколько встреч с высокопоставленными лицами, в том числе в России и Казахстане. Эксперты отмечают, что он все чаще участвует в публичных мероприятиях вместе с отцом, а в официальных публикациях его называют "сыном народа" и отмечают его вклад в развитие страны, в частности в области физкультурного движения и спорта.
В области, которой будет руководить сын президента, живет более 900 тысяч человек или 14% всего населения Туркменистана. На нее приходится 23% продукции сельского хозяйства и 31% общего объема промышленного производства в стране, а также 43,8% всего добываемого в Туркменистане природного газа.
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