Второй гидроагрегат Рогунской ГЭС поставлен под нагрузку 31 мая этого года, производятся пусковые испытания, говорится на сайте украинской компании «Днепр-Спецгидроэнергомонтаж».
В компании отмечают, что успешно закончили проект по монтажу второго агрегата (№5) Рогуна.
Отмечается, что этой компанией был монтирован первый гидроагрегат (№6) Рогунской ГЭС, и в ноябре прошлого года был пущен в эксплуатацию.
За монтаж и пуск двух агрегатов Рогуна руководство ГЭС выразило благодарность специалистам компании «Днепр-Спецгидроэнергомонтаж».
Ранее сообщалось, что установка второго агрегата (№5) завершится к концу марта, а в апреле этого года он будет сдан в эксплуатацию.
В целом, в машинном зале Рогунской ГЭС планируется установить шесть гидроагрегатов мощностью по 600 МВт c радиально-осевыми турбинами.
Строительство объекта планируется завершить полностью к 2033 году, высота плотины ГЭС к этому времени намереваются довести до проектных 335 метров, и она станет самой высокой каменно-набросной плотиной в мире.
По данным Минэнерго, после полной сдачи станции в эксплуатацию среднегодовая выработка электроэнергии там составит более 17,0 млрд. кВтч в год.
Рогунскую ГЭС планируется использовать в качестве многоцелевого гидроузла, в том числе для выработки электроэнергии, регулирования воды, снижения риска наводнений и смягчения засух.
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kaltuch5 часов назад
"who took part in the assembling" НЕ ПЕРЕВОДИТСЯ КАК "выполнили работу по сборке и монтажу"!!!
В целом перевод, конечно, впечатляет. Уровень googletranslate+