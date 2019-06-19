Очередное отключение электроэнергии будет сегодня в отдельных районах Душанбе.

С 9.00 до 16.00 света не будет в микрорайонах Джангалак, Дехнавак, Дахана, Дашти Хорзо, Казокон, Хамадони, Зарафшон-2, Навбахор и на улицах Дж. Расулова, В. Маяковского, Лолазор, Балъами, Юсуф Вафо, Мир, сообщили «АП» в ОАО ДЭС.

Подача электричества будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

Как обычно, в зависимости от объема ремонта в некоторых случаях электропитание будет подключено до указанного времени.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.