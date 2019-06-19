Рядовой пограничных войск Таджикистана Достон Саидов Военным судом душанбинского гарнизона признан виновным по статье 373 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности) УК Таджикистана, сообщил «АП» источник в военном суде.

Он был призван в ряды Вооруженных сил страны в марте 2018 года.

Саидов 16 апреля текущего года вечером в туалете воинской части избил и оскорбил нецензурными словами рядового Дж. Туйчиева.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы Дж. Туйчиев получил легкие телесные травмы.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.