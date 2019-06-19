Число пострадавших от землетрясения на северо-западе Японии возросло до 21 человека, сообщает Вести.ру.
В четырех префектурах, испытавших на себе влияние землетрясения магнитудой 6,7 в районе префектуры Ямагата, пострадал 21 человек.
Землетрясение произошло в 22.22 (18.22 дшб) во вторник недалеко от префектуры Ямагата. Эпицентр залегал на глубине 10 км.
Подземные толчки ощущались в 13 префектурах. Наиболее сильно землетрясение ощутили жители префектур Ямагата – сила толчков достигала 6+ по семибальной японской шкале, и Ниигата – 6.
У побережья было зафиксировано цунами до 10 сантиметров.
За 11 часов, прошедших с момента землетрясения, в этом районе ощущались 18 афтершоковых толчков.
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