В январе-мае этого года республика получила гуманитарную помощь на сумму $21 млн. 687 тыс., сообщает Агентство по статистике при президенте РТ. Это на $2 млн. 345 тыс. или на 12,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, сократилось количество стран, которые оказали в этом году Таджикистану помощь.

В январе-мае прошлого года гуманитарная помощь была предоставлена республике 46 странами, а в этом годы – 41 страной.

Сравнительно больший удельный вес по стоимости гуманитарной помощи в этом году приходится на Россию (53,3%), Швейцарию (13,1%), Китай (8,2%).

В этот период прошлого года наибольшую долю в общем размере помощи также имели эти страны, но в более скромных объемах: Россия (18,2%), Швейцария (11,7%), Китай (10,9%).

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