Депутаты парламента Казахстана во втором, окончательном чтении одобрили законопроект об ответственности руководителей за коррупцию подчиненных, передает ИА "Фергана".
Данная норма содержится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственной службы и противодействия коррупции». Документ направят на рассмотрение в верхнюю палату парламента.
«Поправки направлены на повышение персональной дисциплины, ответственности первых руководителей при совершении коррупционных преступлений их подчиненными», - заявил член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Михаил Чирков.
Принятие закона будет способствовать общему усовершенствованию системы отбора кадров, добавил он.
Ранее о том, что руководители государственных органов должны подавать в отставку, если их подчиненные попались на взятке, говорил президент Касым-Жомарт Токаев. После инаугурации глава страны освободил от должности министра образования Куляш Шамшидинову, чей заместитель была арестована по подозрению в коррупции.
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Рома6 часов назад
Ну всё. Ещё один размах для внутренней коррупции и шантажа. Неугоден-подставил. Якобы по подозрению. А там уже трава не расти