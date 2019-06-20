Министерство иностранных дел Таджикистана рассмотрело обращение украинского предпринимателя Виталия Костюка по поводу нарушения его прав со стороны начальника управления Агентства по контролю над наркотиками в Согде Сангинзода Мирзоравшана и заместителя начальника Зерафшанского межрайонного отдела Управления данного Агентства по Согдийской области Нематзода Шарифа Камола.

Как говорится в распространённой информации внешнеполитического ведомства Таджикистана, в соответствии со служебной проверкой было зафиксировано несоответствующее уставу поведение, и в результате Сангинзода и Нематзода были освобождены от занимаемых должностей и отстранены от службы в Агентстве по контролю над наркотиками при президенте Таджикистана.

Наказание ответственных сотрудников антинаркотического ведомства последовало по итогам проверки обращения в МИД Таджикистана украинского предпринимателя Виталия Костюка, который заявил о нарушениях своих прав.

Как ранее сообщали СМИ, гражданин Украины в конце мая прибыл в Ташкент и оттуда направился в Душанбе, где хотел обсудить с местными бизнесменами «возможные варианты для создания благоприятных условий для входа нескольких крупных инвесторов в Таджикистан».

На подъезде к границе Узбекистана с Таджикистаном в Панджикенте их машину остановили четыре человека в гражданском и приказали ехать в город на досмотр.

После досмотра личных вещей и автомобиля, не составив ни единого протокола, наркополицейские заставили украинского предпринимателя и его спутника на собственном автомобиле в сопровождении двух сотрудников наркоконтроля ехать в Худжанд, при этом забрали у них паспорта и велели отключить мобильные телефоны.

«Не отпуская нас и не объясняя, в чем суть задержания и досмотра, нам каждые 10 минут на протяжении четырех часов сообщали, что нельзя никуда выходить, так как они подали много запросов в разные службы и ждут ответов», - написал в своей жалобе в МИД Таджикистана Виталий Костюк.

Относительно поведения вышеуказанных лиц будет дана правовая оценка на основании проводимого соответствующими органами расследования, сообщили в МИДе.

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