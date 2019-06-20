Такое решение принято Комитетом по делам молодежи и спорта и Национальным олимпийским комитетом Таджикистана.

В субботу, 22 июня, ровно в шесть часов утра свыше 5 тыс. горожан соберутся возле водопада столичного «Наврузгох» для проведения утренней зарядки, сообщает пресс-центр Комитета по делам молодежи и спорта республики.

Кроме того, 21 июня в Таджикском институте физической культуры и спорта в честь Международного олимпийского дня состоится конференция на тему «Роль Лидера нации в развитии олимпийского движения в Таджикистане».

Во всех городах и районах Таджикистана состоятся мероприятия в честь Международного олимпийского дня, который отмечается в мире 23 июня.

Начиная с марта 2018 года в Таджикистане сотрудников всех государственных ведомств, учреждений и организаций заставляют в субботу участвовать в утренней зарядке.

Независимо от того, является этот день рабочим или выходным, участвовать в ней обязаны все госслужащие, без исключения. Тогда был составлен график, согласно которому ведомства будут проводить субботние зарядки, и определены места, где каждое ведомство будет ее проводить.

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