Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов попросил население не устраивать «хайп» и ажиотаж в интернете по поводу платного приема в школы. Об этом министр написал на своей официальной странице в Facebook, пишет CA-NEWS.



"Если что-то не понятно, лучше проконсультироваться с администрацией школы или представителями районного отдела образования, не устраивая различные хайпы в интернете", - отмечает министр в своём сообщении.

"Отбросив в сторону положительные аспекты введения нового порядка приема в первые классы для 81 школы в Ташкенте, некоторые склонились к неверной интерпретации, что «прием теперь будет платным». В результате, стали распространятся такие комментарии, как «правительство не выделяет деньги на школы», «все сводится к сбору денег у населения» и т.д., думаю, что нужно внести ясность, - пишет Шерматов.

"Во-первых, после визита президента в школу в Учтепинском районе, где не было капремонта за 50 лет и при этом в ней учится в три раза больше детей, чем позволяет ее мощность, было поручено кардинально улучшить состояние школ в Ташкенте.

В результате за эти два года на их улучшение выделено дополнительно 800 млрд. Это нужно для быстро растущего населения нашей столицы (написал только о средствах по ташкентским школам, поскольку большая часть критики и новая система в основном касаются именно города Ташкента, но и в других регионах тоже выделено немало дополнительных средств)", - отмечает министр.

Шерматов также отметил, что речь не идет о повсеместном платном приеме в школы и попросил не устраивать лишнего ажиотажа, не искать денег у знакомых для устройства своих детей в «престижную» школу, если ребёнок собирается пойти в школу не в своём микроучастке.



Напомним, что ранее Шерматов озвучил новые условия приёма детей в школы в этом году.

Согласно новым правилам, родителям детей, не достигших 7 лет, для того, чтобы устроить ребенка в школу, придется заплатить. Оплата будет производиться по согласию родителей один раз. Сумма составит не менее 10 МРЗП ($230).

Сообщалось, что вырученные средства планируют направить на улучшение технической базы учебного заведения.