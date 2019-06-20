Исследовательская группа Bellingcat назвала имена донецких сепаратистов, причастных к доставке на восток Украины «Бука», из которого 17 июля 2014 года был сбит пассажирский «Боинг-777» рейса MH17.

Подозреваемые были идентифицированы на основе записей более 150 тысяч телефонных переговоров сепаратистов с российскими военными, перехваченных Службой безопасности Украины. Ранее Bellingcat и Объединенная следственная группа, занимающаяся расследованием авиакатастрофы, пришли к выводу, что «Бук» принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, дислоцированной в Курске, пишет Медуза.

Игорь Гиркин (Стрелков, «Стрелок»), бывший министр обороны ДНР

Утром 18 июля, на следующий день после катастрофы «Боинга», обсуждал по телефону возвращение ракетной установки «Бук» на территорию России. Все сепаратисты, причастные к запуску ракеты из «Бука», были его подчиненными, следовательно, утверждает Bellingcat, он был в курсе всех деталей операции.

ГРУ ДНР

Служба военной разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики. Bellingcat считает, что эта структура полностью или частично контролируется российским ГРУ.

Сергей «Хмурый» Дубинский

Глава ГРУ ДНР. По данным расследователей, именно Дубинский попросил доставить «Бук» на восток Украины для помощи сепаратистам. По данным Bellingcat, его группа, «возможно, сыграла ключевую роль в принятии решения сбить „Боинг“ — предполагая, что это вражеский самолет».

Олег Юлдашевич Пулатов, позывные «Гюрза» и «Халиф»

Бывший российский военнослужащий из Ульяновска, подчиненный Дубинского, начальник второго департамента ГРУ ДНР.

Леонид Владимирович Харченко, позывной «Крот»

Начальник разведывательного батальона «Крот» второго департамента ГРУ ДНР, до этого — командир гарнизона в украинском городе Константиновка.

Эдуард Машутович Гилазов, позывной «Рязань»

Командир первой разведывательной роты батальона «Крот», подчиненный Харченко. Числится пропавшим без вести с июля 2015 года.

Олег Анатольевич Шарпов, позывной «Змей»

Командир взвода разведроты батальона «Крот», погиб в ноябре 2014 года. Скорее всего, присутствовал при запуске ракеты из «Бука».

Группа Безлера

Летом 2014 года контролировала район вокруг Горловки. Вероятно, она обнаружила рейс MH17 и сообщила об этом военным, у которых был «Бук».

Игорь Николаевич Безлер, позывной «Бес»

Бывший офицер российского ГРУ. В переговорах, перехваченных Службой безопасности Украины, сообщает о сбитом самолете сотруднику российского ГРУ Василию Геранину. Безлер утверждал, что этот разговор на самом деле состоялся за день до катастрофы, но участники Bellingcat пришли к выводу, что это не так.

Сергей Сергеевич Поваляев, позывной «Боцман»

Заместитель командира группы Безлера, вероятно, офицер спецназа ГРУ, умер от пневмонии в России в январе 2016 года. Вскоре после катастрофы «Боинга» говорил по телефону с Сергеем Дубинским. Дубинский сообщил ему, что утром получил «Бук» и из него уже сбили «Сушку» (самолет Су).

Валерий Александрович Стельмах, позывной «Наемник» и «Батя»

Подчиненный Безлера. Докладывал ему об обнаружении MH17 за несколько минут до катастрофы. Безлер велел передать сообщение «наверх», вероятно, в ГРУ ДНР, которое имело связь с экипажем «Бука».

Игорь Иванович Украинец, позывной «Минер»

Подчиненный Безлера, командир отряда минеров. Безлер упоминал его имя в одном из разговоров, перехваченных СБУ. У Bellingcat нет точной информации о причастности Украинца к катастрофе «Боинга».

Батальон «Восток»

Одно из крупнейших вооруженных формирований сепаратистов, базируется в Донецке. Батальон помогал в транспортировке «Бука» в Донецк.

Александр Сергеевич Ходаковский, позывной «Скиф»

Командир батальона «Восток», бывший командир спецназа СБУ «Альфа» по Донецкой области. В интервью Reuters говорил, что знал заранее о доставке «Бука» из России на восток Украины. Позднее он утверждал, что его слова были вырваны из контекста. Судя по перехваченным переговорам, после катастрофы «Боинга» Ходаковский пытался скрыть «черные ящики» MH17 от представителей ОБСЕ и других международных наблюдателей.

Александр Александрович Семенов, позывной «Саныч»

Заместитель главы батальона «Восток», заместитель министра экономики ДНР. Координировал доставку «Бука» в Донецк вместе с Дубинским.

Доклад Bellingcat вышел за два часа до пресс-конференции Объединенной следственной группы, на которой прокуратурой Нидерландов были предъявлены обвинения в убийстве по делу MH17 четырем подозреваемым: россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко.