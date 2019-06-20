Видеохостинг YouTube и компания Universal Music Group запустили проект по обновлению почти тысячи музыкальных клипов, выпущенных несколько десятилетий назад. В блоге YouTube сообщается, что в роликах улучшат качество видео и аудио. Записи будут доступны в разрешении 1080p.
В рамках проекта уже обновили около 100 клипов. Оставшиеся будут отреставрированы до конца 2020 года. В YouTube отмечают, что обновленные ролики будут появляться каждую неделю, сообщает Медуза.
Вот лишь некоторые примеры обновленных клипов:
Tom Petty — Free Fallin' (выпущен 30 лет назад)
Beastie Boys — Sabotage (выпущен 25 лет назад)
Maroon 5 - “She Will Be Loved” (выпущен 15 лет назад)
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