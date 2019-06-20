Вот так по проекту Бадриддина Курбанова должны выглядеть все такси в Душанбе

Мэрия Душанбе решила пойти на уступки таджикским таксистам и продлить срок для приведения такси в единый вид.

Напомним, по поручению мэра Душанбе все городские такси, независимо от формы собственности, должны были до 15 июня привести свои автомашины в единый вид: покрасить авто в желто-белый цвет.

В мэрии сообщили, что состоявшийся в Душанбе 14-15 июня саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) внес свои коррективы для исполнения данного поручения мэра.

«В связи с тем, что в дни проведения саммита СВМДА многие предприятия по перекрещиванию автомобилей не работали, мэр продлил срок до 25 июня», - отметил источник в столичной администрации.

Он отметил, что на сегодняшний день из свыше 1 тыс. 800 курсирующих в городе такси перекрашено только чуть более 85 процентов.

Напомним, мэр Душанбе Рустам Эмомали в начале января подвел итоги объявленного в ноябре прошлого года открытого конкурс для отечественных и иностранных физических и юридических лиц на разработку проекта единого внешнего вида столичных такси.

Победителем конкурса стал старший преподаватель кафедры инженерного проектирования Таджикского технического университета им. Осими Бадриддин Курбонов. Ему, согласно решению мэра, будет вручена денежная премия в размере 5 тыс. сомони.

По проекту Курбонова, верхняя часть такси должна быть желтой, а нижняя часть – белой.

Тогда Рустам Эмомали своим решением поручил всем предприятиям, независимо от форм собственности, занимающимся извозом пассажиров посредством такси с 15 июня текущего года покрасить свои автомашины в единый цвет.

Покраска такси в единый цвет будет произведена за счет самих предприятий, занимающихся извозом пассажиров посредством такси.

Конкурс проводился в целях упорядочения процесса деятельности такси, курсирующих в городе Душанбе, для придания им одинакового внешнего облика, и для защиты прав пользователей услугами этого транспорта.

Такси в Душанбе стало альтернативой маршруткам. По примерным подсчетам специалистов, в Душанбе в пяти крупных компаниях официально работает около 1800 такси. Наряду с легальными таксует почти столько же «нелегалов».

По словам источника «АП» в одном из транспортных предприятий города, перекраска такси обходится компаниям от 800 до 1 тыс. 300 сомони.

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