Первая выставка узбекских товаров прошла в Душанбе в апреле 2017 года

В рамках партнерских отношений с ОАО «Ориёнбанк» и ОАО «Банк Эсхата» осуществлены первые транзакции на сумму $5 млн, сообщает пресс-служба узбекского банка.

Отмечается, что эти средства были направлены на финансирование экспорта продукции Узбекского металлургического комбината в Таджикистан.

«Узпромстройбанк» подписал в прошлом году торговое соглашение также с государственным сберегательным банком Таджикистана «Амонатбанк». Документ предполагал предоставление таджикским импортерам продукции льготных кредитов на сумму $33 млн.

На прошлой неделе во время визита председателя «Амонатбанка» Сироджиддина Икроми в Ташкент, между двумя банками подписано дополнительное соглашение, согласно которому внесены поправки в заключенный в прошлом году договор, передает пресс-служба «Амонатбанк»-а. Какие именно изменения перетерпел документ, не сообщается.

Заключенные между таджикскими и узбекскими банками торговые соглашения предусматривают предоставление льготных кредитов таджикским импортерам узбекских товаров.

Эти договоренности были подписаны в рамках заключенного между правительствами двух стран в марте прошлого года соглашения о финансовом сотрудничестве.

Документ предполагал открытие определенными банками двух стран специальных кредитных линий на общую сумму $100 млн.

Таджикские банки в процессе предоставления экспортных кредитов узбекских банков выступают в качестве посредника, то есть предоставляет таджикским компаниям финансирование, посредством которого они смогут получать в Узбекистане товар. Впоследствии таджикские поставщики будут оплачивать кредит таджикским банкам, которые, в свою очередь, возвращают деньги узбекским банкам.

Предоставлением около половины от предполагаемой суммы кредитов с таджикской стороны занимается государственный сберегательный банк «Амонатбонк». Данный банк заключил с двумя узбекскими банками договоренности на предоставление этих кредитов на общую сумму $43 млн. Оставшаяся сумма разделена между «Ориенбанком» и «Банком Эсхата».

Глава «Амонтабанка» в феврале этого года сообщил «АП», что банк предоставил гарантии для привлечения узбекских кредитов всего на $507 тысяч.

Главным фактором, сдерживающим таджикских импортеров от привлечения узбекских кредитов, Икроми считает то, что эти кредиты предоставляются в американской валюте.

«За последние годы идет тенденция обесценивания национальной валюты по отношению к иностранной. В связи с этим наши граждане предпочитают получать кредиты в сомони, а не в иностранной валюте, так как получатель кредита в иностранной валюте при существующих на валютном рынке условиях вместе с долговым также испытывает валютное давление», - сказал глава «Амонатбонка».

Кроме того, Икроми связывает незаинтересованность таджикских предпринимателей в получении этих кредитов с предлагаемыми узбекской стороной условиями: предоставляются исключительно товары, а не денежные средства.

Между тем, импорт узбекских товаров вырос на 56% за пять месяцев этого года по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Общий объем таджикско-узбекский товарооборот в январе-мае этого года составил $133 млн, в котором более 53% приходится на экспорт таджикской продукции в Узбекистан.

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