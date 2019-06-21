Годовая деятельность ОАО «Рогунская ГЭС» будет обсуждена сегодня, 21 июня, на очередном общем собрании акционеров.

В ходе собрания акционеры рассмотрят девять вопросов, сообщается на сайте ОАО «Рогунская ГЭС».

В частности, будет рассмотрена возможность увеличения размера уставного капитала Общества, а также внесения изменения в его устав.

Кроме того, будут представлены годовой и бухгалтерский отчеты, отчет Ревизионной комиссии о финансовой деятельности, а также результаты аудиторской поверки за 2018 год.

Планируется, что будут избраны члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии ОАО «Рогунская ГЭС».

Акционерами будет также утвержден аудитор ОАО «Рогунская ГЭС» в 2019 году и размер оплаты его услуг.

ОАО «Рогунская ГЭС» была создана в 2008 году в целях достройки Рогунской ГЭС.

В январе 2010 года в Таджикистане началась кампания по продажи акций и сертификатов ОАО «Рогунская ГЭС».

Количество держателей именных акций в 5000 сомони составляет 22 тыс. человек, а держателей простых акций порядка 2 млн человек.

Запуск первого гидроагрегата «Рогунской ГЭС» состоялся в ноябре прошлого года. В апреле этого года планировалось ввести в эксплуатацию второй агрегат, однако его запуск был перенесен на неопределенное время.

Украинская компания «Днепр-Спецгидроэнергомонтаж», которая занималась монтажом гидроагрегатов Рогуна, на днях сообщила на своем сайте, что запуск второго агрегата станции в тестовом режиме состоялся 31 мая этого года.

В целом на Рогунской ГЭС будут установлены шесть гидроагрегатов, мощностью по 600 МВт c радиально-осевыми турбинами. Среднегодовая выработка электроэнергии на станции составит более 17 млрд кВтч в год.

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