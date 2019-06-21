На матче заключительного, шестого тура группового этапа Кубка АФК-2019 между клубами «Истиклол» (Таджикистан) и «Алтын Асыр» (Туркменистан) будет разыграна спортивная лотерея, главным призом которой будет автомобиль Mercedes-Benz, сообщает официальный сайт душанбинского клуба.
Матч пройдет в среду, 26 июня, на Центральном стадионе Душанбе и начнется в 19:00.
Каждый болельщик, пришедший на матч, получит шанс стать счастливым обладателем автомобиля. Также среди зрителей по входным билетам будут разыграны два планшета. Билеты на матч можно приобрести в кассах Центрального республиканского стадиона Душанбе.
На предстоящий матч билеты представлены в трех категориях. Цена одного билета на главную трибуну стадиона составляет 20 сомони, в зеленый сектор – 50 сомони. На остальные три трибуны (северная, восточная и южная) цена каждого билета установлена в размере 10 сомони.
Напомним, что по итогам поединка определится единственный обладатель путевки в интерзональный полуфинал турнира. Для выхода в следующий раунд Кубка АФК-2019 «Истиклол» устроит только победа в этой встрече.
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