Полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации возле здания парламента Грузии. Участники митинга с требовали отставки членов правительства.

В четверг оппозиционные партии призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП).

Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили.

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Оппозиционеры требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и руководителя СГБ Вахтанга Гомелаури, которые, по их мнению, должны нести ответственность за произошедший инцидент.

Позже было принято решение о завершении работы генассамблеи и отъезде российской делегации. Она отправилась в гостиницу, а оттуда - в аэропорт Тбилиси, после чего покинула территорию Грузии.

Около 10 тыс. протестующих, собравшихся перед зданием парламента, прорвали полицейское оцепление, требуя отставки спикера парламента и других официальных лиц. Часть из них пришла с флагами Евросоюза и плакатами со словами "Россия - оккупант".

К сегодняшнему утру основная часть собравшихся рассеялась, часть митингующих, тем не менее, остается на месте.

Некоторые участники протестов пытаются соорудить баррикады недалеко от здания тбилисской филармонии. Митингующие перегородили улицу автобусом, мусорными баками.

Минздрав Грузии сообщил о 14 пострадавших участниках акции и 38 полицейских. Грузинский Первый канал сообщил о ранении своего сотрудника на митинге. По заявлению телеканала, оператор получил ранение в области лица.

Официальных данных о числе пострадавших пока нет. Однако, согласно сообщениям, многие получили травмы от резиновых пуль, которые были применены в ходе разгона акции протеста.

Для разгона протестующих были также применены водометы. Пострадали несколько журналистов.

"Стреляли резиновыми пулями прямо в людей, я видел, как полицейский выстрелил в демонстранта, который его обругал, расстояние между ними было метра два. В [грузинского фотографа] Гурама Мурадова попало, наверное, пуль 10, его увезли недавно на скорой", - рассказал Би-би-си журналист Георгий Гогуа.

Врачи оказывают первую помощь фотокорреспонденту Гураму Мурадову, получившему множественные ранения от резиновых пуль Фото Civil.ge

В МВД Грузии заявили, что полицией были применены спецсредства пропорциональной силы, предусмотренные законом, для предотвращения проникновения в здание парламента, получения травм полиции и гражданами и физического противостояния.

Согласно ведомству, протест у здания парламента принял насильственный характер и, несмотря на призывы со стороны министерства, протестующие продолжали попытки ворваться в парламент.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил оппозиционную партию "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, в попытке вывести страну из правовых рамок.

"В Грузии любая группа людей имеет право выразить свой протест. В этом случае я хочу повторить, что это был справедливый протест. Но в течение последних двух часов, за которыми мы наблюдаем, это насилие, это попытка того, чтобы агрессивная группа, "Национальное движение", вывела Грузию из тех правовых рамок, которые были созданы раз и навсегда в этой стране", - сказал Бахтадзе.

Ранее Михаил Саакашвили обратился к народу Грузии с призывом взять ситуацию в свои руки и не бояться репрессий.

"Мы должны до конца довести дело освобождения Грузии своей мирной борьбой", - заявил он.

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Возмущение по поводу происходящего в грузинском парламенте выразили не только оппозиционные депутаты, но и представители правящей партии и властей.

"Очень тяжело видеть депутата страны-оккупанта у главной трибуны высшего законодательного органа Грузии! Этот факт наносит ущерб нашей идее свободы, вредит грузинскому парламентаризму! Я полностью разделяю справедливый протест грузинского общества и обращаюсь к организаторам - незамедлительно объяснить обществу причины того, что произошло, и жестко отреагировать на случившееся!" - говорится в заявлении премьер-министра страны Мамуки Бахтадзе.

По словам премьер-министра, правящая партия "Грузинская мечта" не собирается уходить от ответственности.

Фото Reuters

"Завтра процессы продолжатся, мы не уйдем от ответственности и потребуем ответ от членов нашей команды, тяжелые ошибки которых создали эту кризисную ситуацию", - сказал Бахтадзе.

В то же время он пообещал, что действия организаторов беспорядков перед зданием парламента в Тбилиси не останутся безнаказанными.

Представители правящей партии Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявляют, что не знали, что Гаврилов должен был открыть заседание, и считают, что ошибка была допущена службой протокола.

26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия проходила в Тбилиси впервые. В ней принимали участие около 100 участников из более чем 20 стран, в том числе и России.

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