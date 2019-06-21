В массовой драке на пляже в Озерках сошлись представители Кавказа и Таджикистана, сообщает «Фонтанка».
Четыре полицейских наряда приехали на пляж в Выборгском районе Петербурга вечером 20 июня. Около 21.00 на пульт дежурных один за другим начали поступать звонки о массовой драке на пляже рядом с Верхним Суздальским озером.
По данным «Фонтанки», на песке у водоёма в схватке сошлись представители Дагестана и Таджикистана. Количество участников было равным — примерно десять на десять. С чего всё началось, установить не удалось, однако полиция предполагает, что одна из сторон сказала что-то неприятное другой. В результате в ход пошли кулаки и ноги.
Правоохранители поймали пятерых, двое из них были госпитализированы, остальные доставлены в отдел. Судя по характеру травм, ножи в ход не пошли. В больницу отправились двое граждан Таджикистана.
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Таджик3 часа назад
Позор вас всем, братья мусульмане. Хотя, кто знает что у них в душе.
Алишерджон3 часа назад
Что с вами случилось? Хватить уже портить свой отношение с населением России!!! За месяц уже успели сделать 3 громки дела. Россия это не Ваш дом ведите себя достойно!!