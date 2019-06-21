В столице Южной Кореи Сеуле 7-9 июня прошел Международный фестиваль красоты и моды Asia Model Festival. В нём участвовали представители 22 стран, среди которых Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

В Сеул приехали и победители Face of Central Asia, проводившегося в ноябре 2018 года. Во время Face of Central Asia происходит культурный обмен между странами-участниками: Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

Asia Model Festival – ежегодное мероприятие, в котором участвуют азиатские страны. На фестивале соревнуются модели, представляют свои бренды дизайнеры.

Свою новую коллекцию на фестивале представил таджикский дизайнер Умед Кучкалиев.

«Хочу сказать всем огромное спасибо, кто смотрел мой показ. Каждый раз, осознавая, что вам интересно мое творчество и что зал переполнен, я за кулисами готов расплакаться от такой поддержки. Огромное спасибо хочу выразить моей команде, которая ровно месяц создавала это чудо. Кто в профессии, тот понимает, что для создания от эскиза до пошива 20 луков - это очень короткий срок. Спасибо @fatim.9595 за поддержку, спасибо @khara.kan за приглашение и за высокий уровень организации, спасибо другу, коллеге, дизайнеру лучших украшений @tilloqosh.uz, спасибо @asiamodelfestival и @faceofcentralasia за доверие», - написал Умед Кучкалиев на своей странице в Facebook.

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