В какой срок необходимо подать заявление? Взимается ли за это государственная пошлина? На основании каких документов регистрируется смерть граждан? И что делать, если гражданин Таджикистана умер за границей?
Ответы на вопросы – в нашем очередном подкасте из цикла программ «Время знать».
Язык – таджикский, русский
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