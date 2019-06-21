Для эффективной реализации плана мероприятий по координации реализации макроэкономической политики и предотвращению воздействия возможных рисков на национальную экономику необходимо привлечение примерно $400 млн со стороны партнеров по развитию.

Об этом заявил первый замминистра экономического развития и торговли Завки Завкизода 20 июня на прошедшем в Душанбе круглого стола на тему «Обеспечение макроэкономической стабильности в стране в условиях воздействия внешних факторов».

Фото из презентации Завки Завкизода

Завкизода отметил, что план мероприятий был утвержден постановлением правительства 30 ноября прошлого года.

По его словам, в рамках реализации плана проделана определенная работа по обеспечению макроэкономической стабильности, продвижения эффективной финансовой политики, улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства, обеспечения деятельности госпредприятий.

Также, по словам замминистра, принимаются меры для снижения зависимости национальной экономики и финансовой системы от одной страны миграции.

Заседание круглого стола пресс-служба Минэкономразвития

Введенный в действие с 1 января этого года план мероприятий по координации реализации макроэкономической политики и предотвращению воздействия возможных рисков на национальную экономику заменил антикризисный план, принятый правительством в 2015 году.

Он состоит из 24 различных мероприятий. Эти мероприятия направлены на сохранение основных макроэкономических показателей на стабильном уровне, обеспечение устойчивой деятельности государственных предприятий и проблемных банков, усиление деятельности в направлении улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства.

К примеру, одним из таких пунктов нового плана является предотвращение необоснованного повышения цен на социально необходимые товары и продукцию, сжиженный газ, бензин, а также на услуги железной дороги и социальные отрасли.

Кроме того, запланировано реализовать эффективную денежно-кредитную валютную политику, усилить контроль и регулирование деятельности банков, совершенствовать инфраструктуры платежных систем, расширить безналичные платежи и прочее.

Также план мероприятий предполагает мониторинг целевого и эффективного использования средств инвестиционных проектов, устранение существующих проблем в этом направлении.

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