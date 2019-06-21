А мы продолжаем делиться с вами замечательной музыкой. Пятница, вечер – самое время.
Дочка певицы Нене Черри и продюсера Massive Attack Кэмерона МакВей - Мэйбел уверенно идёт своей поп-дорогой прямиком в наши чарты!
Mabel - Don't Call Me Up
Ariana Grande
В поддержку своего трека певица Ариана Гранде набила татуировку на ладони, но сделала ошибку, благодаря чему словосочетание «семь колец» превратилось в «маленький барбекю-гриль». В итоге Ариана выложила в сториз обновлённую версию татуировки. И... Стало только хуже. Теперь татуировка звезды гласит «маленький палец барбекю-гриль» или «горячий палец». Но все эти недоразумения никак не сказались на качестве ее песни.
Jonas Brothers
Jonas Brothers не перестают радовать своих поклонников. И их новый трек Sucker уверенно занимает верхние строчки мировых хит-парадов, в частности и нашего.
Donya
Популярная в персоязычных странах певица Donya неоднократно радовала своих поклонников. И ее песня Koo Ta Biad заслуженно занимает место в нашем хит-параде.
MERO
В последнее время рэп стал мега популярным. Даже музыкальные критики не могут объяснить такое явление. Поэтому MERO тоже не остался в стороне от модных тенденций и записал трек - LABILIR.
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