А мы продолжаем делиться с вами замечательной музыкой. Пятница, вечер – самое время.

Дочка певицы Нене Черри и продюсера Massive Attack Кэмерона МакВей - Мэйбел уверенно идёт своей поп-дорогой прямиком в наши чарты!

Mabel - Don't Call Me Up

Ariana Grande

В поддержку своего трека певица Ариана Гранде набила татуировку на ладони, но сделала ошибку, благодаря чему словосочетание «семь колец» превратилось в «маленький барбекю-гриль». В итоге Ариана выложила в сториз обновлённую версию татуировки. И... Стало только хуже. Теперь татуировка звезды гласит «маленький палец барбекю-гриль» или «горячий палец». Но все эти недоразумения никак не сказались на качестве ее песни.

​​​​​​​Jonas Brothers

Jonas Brothers не перестают радовать своих поклонников. И их новый трек Sucker уверенно занимает верхние строчки мировых хит-парадов, в частности и нашего.

Donya

Популярная в персоязычных странах певица Donya неоднократно радовала своих поклонников. И ее песня Koo Ta Biad заслуженно занимает место в нашем хит-параде.

MERO

В последнее время рэп стал мега популярным. Даже музыкальные критики не могут объяснить такое явление. Поэтому MERO тоже не остался в стороне от модных тенденций и записал трек - LABILIR.

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