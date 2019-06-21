В решающем матче группового этапа Кубка АФК-2019 между клубами «Истиклол» (Таджикистан) и «Алтын Асыр» (Туркменистан) определится участник интерзонального полуфинала из Центральной зоны. Душанбинскую команду в этой встрече устраивает только победа.

Как и в предыдущие два сезона, судьба первого места в группе «D» решится в заключительном туре, когда сойдутся чемпионы Таджикистана и Туркменистана – «Истиклол» и «Алтын Асыр».

«Худжанд», несмотря на равные с «Истиклолом» очки и победу в последней очной встрече, потерял шансы на выход из группы, а душанбинской команде теперь в домашней игре с туркменами нужна только победа.

Теперь разъясним, как сложилась эта ситуация.

После пяти сыгранных туров группового этапа Кубка АФК-2019 в активе «Алтын Асыра» 9 очков. У «Истиклола» и «Худжанда» – по семь очков. В заключительном туре «Истиклол» на своём поле примет туркменский «Алтын Асыр», а «Худжанд» в Бишкеке сыграет с чемпионом Кыргызстана «Дордоем». Если в заключительном туре «Истиклол» обыграет «Алтын Асыр», а «Худжанд» победит «Дордой», то у двух клубов Таджикистана будет по 10 очков. За счёт личных встреч (3:0, 2:3) «Истиклол» займёт первое место в группе.

Если «Истиклол» сыграет вничью с «Алтын Асыром», а «Худжанд» возьмёт верх над «Дордоем», то в активе чемпиона Туркменистана и вице-чемпиона Таджикистана будет по 10 очков. Однако личные встречи команд в пользу «Алтын Асыра» (1:0 и 0:0). Поэтому только у двух команд – «Алтын Асыра» и «Истиклола» сохранились шансы на выход из группы. Чтобы выйти в следующий раунд, чемпиону Таджикистана нужно обязательно побеждать «Алтын Асыр». Любой другой результат оставит за бортом чемпиона Таджикистана в Кубке АФК-2019.

Встреча между сильнейшими клубами Таджикистана и Туркменистана пройдет в среду, 26 июня, на Центральном республиканском стадионе Душанбе и начнется в 19:00 часов.

Напомним, только победитель группы получит путёвку в следующий раунд турнира.

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