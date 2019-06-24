Таджикистан закупает нефтепродукты на внешних рынках. Почти 90% горюче-смазочных материалов импортируется из России. Соответственно, чтобы закупать ГСМ, поставщикам нужна конвертируемая валюта – доллары или рубли. И здесь есть проблема. Большая проблема…

Поставщики топлива Таджикистана говорят, что с начала текущего года сталкиваются с проблемой конвертации валюты. Они закупают топливо в России, привозят и продают его в нашей стране за сомони. Чтобы завезти в республику новую партию ГСМ, необходимо конвертировать вырученные сомони в российские рубли или доллары. Вроде, все просто. Но на деле сделать это почти невозможно. На банковских счетах компаний-импортеров скопились миллионы сомони, но конвертировать их в рубли и доллары они не могут. Соответственно, не могут и закупить в России новую партию топлива.

По непроверенным данным, на расчётных счетах только одной компании «Газпромнефть Таджикистан», поставляющей в нашу страну около 55% ГСМ, уже скопилось более 200 млн. сомони, что эквивалентно 1,5 млрд. российских рублей. В руководстве компании отказались комментировать эту информацию, вместе с тем признав ситуацию «сложной».

Другие поставщики нефтепродуктов, к которым мы обратились, также отмечают, что конвертация сомони в свободно конвертируемую валюту становится всё более проблематичной. При этом руководители банковского сектора не дают им внятных разъяснений.

По данным источников, знакомых с ситуацией, некоторые компании-поставщики ГСМ уже обратились к правительству Таджикистана за помощью в разрешении проблемы. Импортеры предупреждают, что поставки нефтепродуктов в республику могут заметно сократиться или даже полностью прекратиться, если не предпринять безотлагательных мер для исправления ситуации на валютном рынке.

Сколько валюты нам нужно?

Импорт нефтепродуктов в Таджикистан, согласно данным Агентства по статистике, за первые четыре месяца этого года составил 166 тысяч тонн на сумму 106 млн. долларов.

Среднемесячная потребность республики в ГСМ, исходя из этих данных, составляет более 40 тысяч тонн, для чего необходимо свыше 26 млн. долларов. То есть, для того, чтобы обеспечить нужды страны в нефтепродуктах, поставщики нуждаются ежесуточно в конвертации около 900 тысяч долларов.

Согласно данным Национального банка, таджикские банки на данный момент ежедневно могут конвертировать сумму в размере 1,5 млн. долларов. Однако, нужно учитывать, что наряду с импортерами нефтепродуктов валюта нужна также и поставщикам других товаров.

С учетом того, что нефтепродукты в структуре импорта страны составляет чуть более 10% можно предположить, что ежедневные валютные потребности таджикских импортеров в совокупности составляют около 10 млн. долларов. Таким образом, можно заключить, что банки в настоящее время способны обеспечить лишь 15% потребностей импортеров в валюте...

Валюта есть, но её не хватает

Острую нехватку иностранной валюты в Национальном банке объясняют отрицательным торговым балансом страны (трехкратное превалирование импорта над экспортом, - прим. «АП») и сезонным увеличением производственной и коммерческой деятельности в весенний период.

Кроме того, в регуляторе отмечают рост валютных расходов государственного бюджета в связи со строительством стратегических объектов и погашения государственного долга, что также влияет дефицит валюты на рынке.

В регуляторе подчеркивают, что кредитным организациям поручено обеспечить валютой в первую очередь, поставщиков горючего, пшеницы, сахара, масла и других товаров первой необходимости. В банках же говорят, что их долларовых ресурсов сегодня хватает только на выдачу денежных переводов (имеются в виду переводы в долларах).

Таким образом, острый дефицит долларов налицо. Но что происходит с российскими рублями – основной валютой, в которой осуществляются денежные переводы из России?

Оказалось, что вся российская валюта, поступающая в Таджикистан за счет переводов, ежедневно сдается в Национальный банк. С 2016 года, в соответствии с инструкцией регулятора, банки выдают получателям рублевые переводы исключительно в национальной валюте - сомони.

«Собираемые рубли, насколько нам известно, НБТ обменивает в российских банках на доллары. Куда направляется потом основной объем конвертированных в доллары средств, мы не знаем», - сказали «АП» на условиях анонимности в одном из коммерческих банков.

Согласно данным Центробанка РФ, объем денежных переводов из России в Таджикистан в прошлом году составил 2 млрд. 553 млн. долларов. Иными словами, в среднем в прошлом году в республику ежедневно поступала сумма, эквивалентная 7 миллионам долларов…

Чем может обернуться топливный кризис?

Специалисты отмечают, что обеспечение экономики топливом является вопросом национальной безопасности, и к этому следует относиться с особой осторожностью.

«Даже небольшой дефицит нефтепродуктов спровоцирует рост их стоимости и, как следствие, увеличение цен всех остальных продуктов, хотя бы потому, что все товары доставляются к точкам реализации транспортом», - сказал «АП» экономист Солех Хамидов.

По его словам, приостановка поставок транспортного топлива даже на несколько суток приведет к кризису, который может повлиять на всю жизнедеятельность республики.

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