Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе покидает свой пост, объявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», сообщает Медуза.
Отставка Кобахидзе — одно из требований, выдвинутых участниками массовой акции протеста, прошедшей в Тбилиси 20 июня. Также они требовали отставки глав МВД и Службы безопасности.
Протесты начались у здания парламента после того, как в нем выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Ираклий Кобахидзе в этот момент находился с визитом в Азербайджане, который он прервал и вернулся в Грузию.
Полиция применила спецсредства для разгона демонстрантов в Тбилиси — слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Более 100 человек задержаны. Оппозиция намерена 21 июня провести новую акцию протеста.
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