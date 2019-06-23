АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 ИЮНЯ 2019 ГОДА

23 июня состоятся матчи 10-го тура чемпионата Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги. Встречаются «Истиклол» – «Панджшер», «Куктош» – «Худжанд», «Регар-ТадАЗ» – «Хатлон», ЦСКА «Памир» – «Истаравшан». Начало – в 17:30.

23 июня в Худжанде состоится товарищеский матч по футболу среди юношеских сборных Таджикистана и Узбекистана.

23 июня в Таджикском академическом театре оперы и балета состоится детская музыкальная сказка «Маугли». Начало в 12:00 и в 14:00.

23 июня в Ташкенте продолжается Чемпионат Азии по шахматам среди школьников. Таджикистан на турнире представляют: Назар Гафуров - до 7 лет, Пайрав Кодири - до 9 лет, Джалолиддин Илхоми, Сабрина Абророва - до 13 лет, Мехриддин Шарифов, Рухшона Саидова - до 15 лет, Марьям Илхомзода, Мехрбахш Кандаков - до 17 лет.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 ИЮНЯ

2009 - В Душанбе задержан один из руководителей религиозного движения «Салафия» Мулло Сироджиддин и 40 его последователей.

2010 - На главной площади Хорога демонтирован памятник В. Ленину.

2014- Экономический суд Хатлонской области принял решение о признании недействительной сделки по купле-продаже «Таджиказота».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 ИЮНЯ

1946 – Родился ученый-востоковед, член-корреспондент Академии наук, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Джурабек Назриев.

1949 – Родился журналист-фельетонист, лауреат премии Лахути Хабибулло Ёров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ИЮНЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без существенных осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 26-31 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 28-30 тепла.