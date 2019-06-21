В посольстве США установили устройство для контроля качества воздуха в целях измерения содержания в нем твердых частиц.
Устройство измеряет количество частиц диаметром менее 2,5 микрометров, которые могут попасть в кровоток через легкие.
PM 2.5 является стандартом, признанным Агентством по охране окружающей среды США. Значение, равное 50 – первая категория загрязнения, и представляет хорошее качество воздуха с незначительным потенциалом для влияния на здоровье населения, в то время как значение, превышающее 300 - опасное.
За месяц устройство выявило, что загрязнонность воздуха в Душанбе «умеренная», и составляет 100, временами 150 значений.
Твердые частицы оказывают серьезное влияние на здоровье. Особенно на здоровье чувствительных категорий населения - людей с заболеваниями сердца и легких, детей и пожилых людей.
Публикация данных о качестве воздуха в режиме реального времени теперь будет доступна для использования учеными и исследователями, правительством и таджикской общественностью на сайте www.airnow.gov.
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