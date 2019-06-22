Это фотоподборка самых знаковых памятников и мемориалов в городах нашей страны, посвященных мужеству, доблести и героизму таджикистанцев сражавшихся против фашистов.

Потери Таджикистана в Великой Отечественной войне сопоставимы с потерями во второй Мировой войне таких стран, как Канада – 45000 человек, Австралия – 27000, Дания – 4000, Норвегия – 11000, Новая Зеландия – 12000 вместе взятыми.

Республика, население которой перед началом войны составляло лишь 1.3 млн. человек, отправила на фронт 20% своих граждан. Более 100 тысяч солдат и офицеров пали на полях сражений. Каждый 3-й таджикистанец погиб.

Одной из первых реакций таджикистанцев на весть о войне были массовые заявления о добровольном уходе на фронт. Только за июнь – август 1941 года было подано более 5000 заявлений о добровольном уходе на фронт.

1 /5 Главный мемориал Победы в нашей республике – мемориальный комплекс и огонь Вечной славы павшим воинам в парке Победы города Душанбе

Из Таджикистана на фронт уже в первый месяц войны были мобилизованы десятки тысяч мужчин и более пятисот женщин.

Всего около 300 тысяч жителей Таджикской ССР были призваны в Красную Армию, Военно-морской флот и ВВС перед началом, и в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, около 45000 тысяч человек были направлены в так называемую трудовую армию, созданную для оказания помощи войскам, в основном, на строительные работы.

В итоге мобилизационный уровень в Таджикистане превысил более 20 процентов, в то время как в Германии - стране-агрессоре, он составлял 12 процентов.

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