Сегодня день рождения у чайханы «Рохат»: она открыла свои двери 61 год нзад - 22 июня 1958 года. Первым ее куратором был Бозор Нагзибеков, которому сейчас 93 года. Он вспоминает, как строили чайхану, за сколько рублей она обошлась и почему чайный дом сразу полюбили душанбинцы и гости столицы.
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