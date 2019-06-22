Сегодня день рождения у чайханы «Рохат»: она открыла свои двери 61 год нзад - 22 июня 1958 года. Первым ее куратором был Бозор Нагзибеков, которому сейчас 93 года. Он вспоминает, как строили чайхану, за сколько рублей она обошлась и почему чайный дом сразу полюбили душанбинцы и гости столицы.

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