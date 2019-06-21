21 июня в мире отмечается Международный день йоги. Древняя физическая, психическая и духовная практика позволяет почувствовать гармонию с природой. Но не только это славит древнюю практику.

Что еще – рассказала и показала ведущим радио Asia-Plus известный инструктор по йоге Дильноза Худобахшова.

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