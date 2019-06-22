Все кондитерские фабрики Киргизии, осуществляющие поставку продукции за рубеж, будут проверены на предмет причастности к незаконному обороту наркотиков. Об этом 21 июня сообщило издание «Вечерний Бишкек» со ссылкой на информацию Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД.

Проверка связана с недавним задержанием в Германии киргизской фуры с 670 килограммами героина, замаскированного под кондитерские изделия, пишет ИА Фергана.

«Подобный факт столь большого количества задержанных наркотиков за пределами страны в нашем ведомстве регистрируется впервые», — говорится в заявлении СБНОН. Ранее сообщалось, что для Германии задержанная партия героина также является рекордной.

Фура с грузинскими номерами была остановлена при попытке въехать в Германию с территории Польши. За рулем находился 63-летний сотрудник бишкекского кондитерского цеха «Элит Шоко» Озон Сулейман — гражданин Турции, долгое время проживающий в Киргизии. По документам фура перевозила 20 тонн халвы и рахат-лукума. Но оказалось, что на самом деле в кузове находятся 22 тонны груза, включая 670 килограммов героина. Наркотики были замаскированы под упаковки кондитерских изделий. Отмечается, что полиция обратила внимание на фуру благодаря наводке, полученной из Голландии.

Владелицу цеха «Элит Шоко» Аиду Жолдошеву допросили, на предприятии провели обыск. Ничего незаконного в помещениях не обнаружили, все документы у цеха также в порядке.

Директор Центра наркополитики в Центральной Азии Александр Зеличенко заявил, что задержанная фура, скорее всего, не единственная. Маскировка была осуществлена настолько профессионально, что можно предположить существование налаженного канала транспортировки наркотиков. Зеличенко раскритиковал работу киргизских правоохранительных органов. Он отметил, что в Киргизии считается, будто заниматься борьбой с наркотиками должно только МВД. При этом пограничная служба без особого рвения предотвращает ввоз и вывоз наркотиков.

«Как минимум два раза в месяц на казахской стороне идет задержание наркоперевозчиков с героином и другими наркотиками. При этом нашу границу они проходят, а там их задерживают. В чем причина? Я не хочу никого обвинять, но у наших силовиков на границе тоже есть собаки, обученный персонал, оборудование», — заявил Зеличенко. Он добавил, что речь может идти не только о халатности, но и о сознательном «крышевании». Эти предположения планируется проверять.