Пятьдесят таджикских мигрантов, работающих на предприятии по производству дверей и окон в подмосковном Одинцово, вечером 22 июня попали в больницу с отравлением, об этом «АП» по телефону сообщил Иброхим Ахмад, пресс-секретарь представительства Минтруда РТ в РФ.

По его словам, в больнице остаются 12 таджикских мигрантов, остальных после оказания первой медпомощи отпустили домой, еще двое находятся в реанимации.

«Представители Минтруда и посольства Таджикистана в Москве побывали в больнице и взяли под свой контроль расследование инцидента. По предварительной информации, мигранты отравились едой, приготовленной в столовой предприятия», - сказал Иброхим Ахмад.

Российские правоохранительные органы и службы здравоохранения пока не прокомментировали произошедшее.

Руководство предприятия по производству дверей и окон отказалось от беседы с журналистами. По некоторым данным, представители предприятия сообщили работникам «скорой помощи», что мигранты якобы отравились дыней.

Как сообщает Радио "Озоди", сами мигранты говорят, что у них нет лишних денег для покупки дыни. «Ребята поужинали в столовой предприятия и им стало плохо. В этой столовой плохо готовят, но мы вынуждены там есть», - сказал один из мигрантов. По его словам, они получают каждый месяц более 20 тыс рублей, из которых 4 тыс платят за питание в столовой предприятия. Спят мигранты там же, на предприятии.



«Нам не разрешают готовить себе еду во внутренних помещениях. Вынуждают либо питаться в их столовой, либо арендовать другое помещение для ночлега. Аренда здесь дорогая, поэтому мы вынуждены принимать все условия работодателя», - сказал собеседник.

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